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Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Böyle götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde karantinadaki yakınına ziyaretine izin verilmemesi üzerine iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D., koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüpheliyi adliyeye götüren ekip de beyaz tulum ve maske giydi.

Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Böyle götürüldü

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde dün yaşanan olayda karantinada bulunan yakınını ziyaret etmek için ısrar eden şahsa yasak olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.

M.D. isimli şahıs da buna kızarak iki güvenlikçiyi bıçaklamıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk esnasında ise ilginç bir görüntü yaşandı. Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler koronavirüs tedbirleri çerçevesinde adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.

(İHA)

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