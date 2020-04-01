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Karantinadan çıkan Prens Charles'tan ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 17:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süre karantinanın ardından tedavisine devam edilen Prens Charles, süreci anlattı. 71 yaşındaki Charles, yaşadıklarını 'Garip, sinir bozucu ve sıkıcı bir deneyim' olarak özetledi.

Karantinadan çıkan Prens Charles'tan ilk açıklama

Koronatesti pozitif çıkınca evinde kendini karantina altına alan Galler Prensi Charles, 7 günlük karantina sonrası iyileşerek izolasyondan çıktı.

71 yaşındaki Prens enfeksiyondan kurtulduktan sonra yaşadıklarını 'Garip, sinir bozucu ve sıkıcı bir deneyim' tanımladı.

"Koronavirüs sürecinde neyse ki nispeten hafif semptomlarla karşılaştım" diyen Charles, "Şimdi kendimi hastalığın diğer tarafında buluyorum, fakat yine de daha az sosyal mesafe ve genel izolasyon kuralına uyuyorum" ifadelerini kullandı

Süreci sinir bozucu olarak vurgulayan Charles, "Hepimizin öğrendiği gibi ailenin ve arkadaşların yakınınızda olmadığı, normal yaşam standartlarının aniden ortadan kalktığı garip, sinir bozucu ve sıklıkla üzücü bir deneyim bu" diye konuştu.

Charles sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayatımızın eşi benzeri görülmemiş ve endişeli döneminde, eşim ve ben özellikle çok zor ve anormal koşullarda sevdiklerini kaybedenleri, hastalığa, izolasyona ve yalnızlığa katlanmak zorunda olanları düşünüyoruz"

Prens Charles, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına da övgüler düzerek teşekkür etti ve açıklamasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Charles Karantina koronavirüs

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