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Karantinadan kaçan kadın uygulamaya takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 19:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da karantina ihlali yapan kadın, polisin toplu taşıma araçlarına yönelik yaptığı uygulamada yakalandı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Adıyaman’da karantina ihlali yapan kadın, polisin toplu taşıma araçlarına yönelik yaptığı uygulamada yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Toplu taşıma araçlarını denetleyen polis ekipleri, aynı zamanda sürücülerin ve yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Uygulamada Z.K. isimli kadının karantina ihlali yaptığı anlaşıldı. Durum üzerine uygulama noktasına 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen kadın, pozitifli hastaların bulunduğu yurda götürüldü.
Denetimler kapsamında maske takmayarak yolda yürüyen vatandaşlar ise maske takmaları konusunda uyarıldı.

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