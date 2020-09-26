HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinadan kaçan şahıs traktörle seyahat ederken yakalandı

Karantinadan kaçan şahıs traktörle seyahat ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 20:57 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde korona virüs (Covid-19) dolayısıyla evinde karantinada olması gereken şahıs, jandarma ekipleri tarafından traktörle seyahat ederken yakalandı. Şahsa 3 bin 180 lira para cezası uyguladıktan sonra karantinaya geçireceği KYK yurduna yerleştirildi.
Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından Alagöz köyü yakınlarında akşam saatlerinde yapılan uygulamada iki römork takılı traktörü durdurdu. Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde traktör sürücüsü Hulusi H.’nin Covid-19 sebebiyle evde 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti. Evinin bulunduğu köyden 10 kilometre uzakta yakalanan şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince karantina ihlali için 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. Şahısla ilgili adli soruşturma açılırken, Hulusi H. daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar kent merkezindeki Tınaztepe Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdıManisa’da vatandaşların kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı
Diyarbakır'da hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandıDiyarbakır'da hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı
İstanbul’da sular ne zaman gelecek?İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Film gerçek oldu! Hepsini saniyeler içinde topladılar
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
İki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 14 yaralı
İki grup arasında silahlı kavga: 2'si ağır, 14 yaralı
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Yer: Trabzon! Fuhuş baskınında şaşkına çeviren görüntü
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Diyarbakır'da hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı
Diyarbakır'da hemşire eşini hastanede bıçaklayan eski koca, tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı
Siyanürle eşini, çocuklarını ve kendisini öldürmüştü! Borç senedi tefecilere yapılan operasyonda bulundu
Siyanürle eşini ve çocuklarını öldürmüştü! Yeni gelişme
Söke’deki yangında tedbir amaçlı 50 ev tahliye edildi
Yerleşim birimlerini tehdit ediyor! 50 ev tahliye edildi
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Bergama'da orman yangını
Bergama'da orman yangını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.