HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı

27.03.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19 ’lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi.

Yalova’da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19 ’lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi. Covid 19 temaslı oldukları halde dışarıya çıkan şahıslar polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalandı. Hastalardan biri tekerlekli sandalye ile dolaşırken polis ekipleri tarafından durdurulup olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine götürülürdü. Şahıslara karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Kan donduran vahşette flaş gelişmeKan donduran vahşette flaş gelişme
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
1/

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi

Yemeksepeti'ne siber saldırı: Kullanıcı bilgileri çalındı

Özel araçla seyahat yapılıyor mı? Özel arabayla seyahat yasak mı?

Özel araçla seyahat yapılabiliyor mu?

Ramazan’da tam kapanma mı olacak? ‘Ramazan’da sokağa çıkmak yasaklanacak’ iddiası

Koca'dan 'Tam kapanma' açıklaması

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak? İşte 40 yaş üstü aşı tarihleri

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Yaşadığı dehşeti anlattı! '4 gün boyunca çimen yedim'

Yaşadığı dehşeti anlattı! '4 gün boyunca çimen yedim'

Öldürülen 5 aylık hamile Sezen'in babasından flaş iddia: Tecavüze uğradı

Hamileyken öldürülen Sezen'le ilgili iğrenç 'tecavüz' iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.