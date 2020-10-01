HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bilecik’te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından camından atlayarak kaçmaz isterken ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde yer alan KYK’ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu il genelindeki temaslı vakalarının karantina ve izolasyonları içinde düzenlenmişti.

Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

Bilecik’te karantina altında bulunan bir kişi, tutulduğu binanın birinci katından camından atlayarak kaçmaz isterken ayağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.
Bilecik merkez Bahçelievler mahallesinde yer alan KYK’ya ait Halime Hatun Öğrenci Yurdu il genelindeki temaslı vakalarının karantina ve izolasyonları içinde düzenlenmişti. Burada pozitif bir vakayla temaslı olduğu gerekçesiyle karantina ve izolasyonda bulunan bir kişi kaldığı birinci katın camından atlayarak kaçmak istedi. Bu esnada ayağı kırılan şahıs, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karantinadan kaçayım derken ayağını kırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Gören durup bir daha baktıGören durup bir daha baktı
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten hastane yatak sayısı uyarısı
Vali uyardı! 'Vakalar böyle artarsa yataklarımız yetmez'
AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, koronavirüse yakalandı
AK Partili Başkan koronaya yakalandı!
Koronavirüsü unutturan olay! Banka çatısındaki adamı görenler, durup izledi
Gören durup bir daha baktı
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Mersin’de tarihi iki 'büyü kitabı' ele geçirildi
Devlet Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Bahçeli'ye 'Fetih Suresi' yazılı kılıç hediye edildi
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.