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Karantinadan kaçıp olay çıkardı: Korktun mu? Korkma, Allah’tan kork

24.04.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da koronavirüs testi pozitif çıkan ancak karantinaya girmeyen Ahmet Oğuzcan, 2.15 promil alkollü olarak gittiği, ortağı olduğu künefeci dükkanını birbirine kattıktan sonra kendisini gözaltına alan polislerin yüzüne tükürerek “Korktun mu? Bundan değil Allah’tan kork” dedi

Karantinadan kaçıp olay çıkardı: Korktun mu? Korkma, Allah’tan kork

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet O., dün saat 20.00 sıralarında iş yerine giderek kardeşi İsmail O. ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet O., tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı.

Polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Ahmet O., sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradan Ahmet O.’nun Covid olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Ahmet O., Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi.
Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Ahmet O., polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca tükürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid olan şahıs, ailesine teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya
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