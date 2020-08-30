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Karantinadan kaçtı denetimlerde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Malatya’da polisin yaptığı denetimlerde Covid-19 testi pozitif çıkan şahıs evden çıkınca polis ekiplerince yakalandı.İnönü Caddesi üzeri merkez otobüs duraklarında meydana gelen olayda, ekipler tarafından durumundan şüphelenerek durdurulmak istenen Ş.Y.

Malatya’da polisin yaptığı denetimlerde Covid-19 testi pozitif çıkan şahıs evden çıkınca polis ekiplerince yakalandı.
İnönü Caddesi üzeri merkez otobüs duraklarında meydana gelen olayda, ekipler tarafından durumundan şüphelenerek durdurulmak istenen Ş.Y. isimli şahıs kaçmaya çalışınca ekipler tarafından yakalandı.
İddiaya göre, şahsın yapılan sorgusunda Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunduğu ve evde izolasyon altında olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine 112 ekipleri ile temasa geçen polis ekipleri Ş.Y.’yi olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Ş.Y. daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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