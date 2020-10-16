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Karantinadan kaçtı, drift yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:48 | Son Güncelleme

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp aracı drift yaparken yakalanan şahıs hakkında toplam 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanmıştır.Covid-19 sebebiyle 14 gün süreyle evinde karantinada olması gereken D.D.

Karantinadan kaçtı, drift yaparken yakalandı

Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olması gerekirken sokağa çıkıp aracı drift yaparken yakalanan şahıs hakkında toplam 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanmıştır.
Covid-19 sebebiyle 14 gün süreyle evinde karantinada olması gereken D.D. isimli şahıs, gece saatlerinde Tepebaşı Sazova Mahallesi Yeni Stadyum yanında drift yaparken Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu şok uygulamada yakalandı. Drift anını kayıt altına alan görevli bekçiler, sürücüyü kaçmaya fırsat bulamadan yakaladı. Drift yapan sürücüye karantina sürecinde evinde olmamasından dolayı 3 bin 150 TL, drift yaptığından dolayı 6 bin 141 TL olmak üzere toplam 9 bin 291 TL lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 2 ay süreliğine trafikten men edilerek çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Yapılan açıklamada, “Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, karşılaşılan her suçun önlenmesine yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın ihbarı ve teşkilatımıza yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi

Karantinadan kaçtı, drift yaparken yakalandı

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