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  4. Karantinadan kaçtılar 3 bin 150 lira ceza yediler

Karantinadan kaçtılar 3 bin 150 lira ceza yediler

25.11.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’de karantinadan kaçan 3 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü TEM gişeler mevkiinde jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriye faaliyetleri sırasında yapılan kimlik kontrolünde D.Ö.

Kırklareli’de karantinadan kaçan 3 kişi jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.
Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyü TEM gişeler mevkiinde jandarma ekiplerince icra edilen yol emniyet ve kontrol devriye faaliyetleri sırasında yapılan kimlik kontrolünde D.Ö. isimli şahsın, temaslı olmasından dolayı karantinada bulunması gerekirken, karantina kurallarına uymadığı tespit edildi. Şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri ile irtibata geçilerek şahıs, Kırklareli KYK yurduna yerleştirilmek üzere görevli personellere teslim edildi.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü TEM gişeler mevkiinde, C.Ö. isimli şahsın, temaslı olmasından dolayı karantinada bulunması gerekirken, karantina kurallarına uymadığı tespit edilerek, şahsa, 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, Kırklareli KYK yurduna yerleştirilmek üzere görevli personellere teslim edildi.
Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, icra edilen Yol Emniyet ve Kontrol Devriye faaliyetinde, yapılan kimlik kontrolünde A.Y. isimli şahsında temaslı olduğu tespit edildi. 6 bin 300 TL ceza kesilen şahıs, İl Sağlık müdürlüğü Ekipleri ile irtibata geçilerek Kırklareli KYK yurduna yerleştirilmek üzere görevli personellere teslim edildi.

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