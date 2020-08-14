Karantinadan sonra bikinisiyle görünen ünlüler

Ünlüler yaz aylarının gelişi ve birçok ülkede karantina kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte bronzlaşma fırsatının tadını çıkarıyor. Hatta bazıları son dakika tatilleri için yurt dışına uçuyor.
Rita Ora, son zamanlarda bir dizi güneşlenme fotoğrafı paylaşıyor
Ünlüler karantina kısıtlamalarının gevşemesiyle özgürlük hissini kutlamak için her fırsatı değerlendiriyor. Birçoğu görünümlerini sosyal medyada sergilerken Charlotte Crosby gibi kimi ünlüler de Akdeniz’de yaptıkları tekne tatilinde üstsüz görüntülendi.
İşte tatil fotoğraflarını paylaşan bazı ünlü isimler;
Arabella Chi gibi Love Island güzelleri yurt dışında tatilde
29 yaşındaki Rita Ora, karantina kısıtlamaları hafiflediğinden bu yana tatilde.
Hot Right Now adlı hitiyle bilinen Rita Ora paylaştığı seksi fotoğraflarında üstünde yalnızca mücevherleri var
Güneşlenirken fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, yaptığı paylaşımların can sıkıntısından olduğunu itiraf etti. Rita Ora fotoğraflarını “Güneşlenme serisi. Başlıyor… Kimler güneşlenirken sıkılıyor” notuyla paylaştı.
Son olarak ünlü yıldız Ibiza’da tatil yaparken turkuaz bikinisiyle uyumlu yüz maskesi ile görüntülendi.
Karantina kısıtlamaları hafiflemeden önce boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiğini söyleyen yıldız Londra’daki evinden 240 km uzakta bir çiftlik evi kiralayarak arkadaşlarıyla birlikte oraya taşınmıştı. Ancak yaz aylarının gelişiyle ünlü yıldız soluğu Ibiza’da aldı.
Amanda Holden, karantinanın en yaratıcı yıldızlarından biriydi. Karantina sırasında paylaştığı fotoğrafta Holden çöpleri çıkarırken giydiği gelinlikli fotoğrafını paylaşmıştı.
Bikinisiyle fotoğraf paylaşan Amanda Holden yaz tatilinden en iyi şekilde yararlanan ünlülerden
Amanda Holden tatil için yurt dışına çıkmak yerine İngiltere’de kalmayı tercih etti
49 yaşındaki Amanda Holden ailesiyle birlikte yaşadığı yer olan İngilyere’de yaptığı tatilde birbirinden çarpıcı bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Karantina başlangıcında 30 taşındaki yıldız Charlotte Crosby, banyosunda paylaştığı yaratıcı fotoğraflarda dev ejderha dövmesini takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak karantina kuralları hafiflediğinden bu yana Crosby Ibiza tatilinden neredeyse çıklak fotoğraflarıyla Instagram sayfasını dolduruyor.
Charlotte, bu ayın başlarında Akdeniz’de bir yatta üstsüz güneşlenirken yakalanmıştı
Yeni dövmelerinden oldukça memnun görünen Charlotte, havuz kenarında üstsüz bir fotoğraf paylaştı.
Verdiği kiloların ardından üstüz güneşlenirken fotoğraflanan yıldız, vücuduna duyduğu güveni bir kez daha kanıtlamış oldu.
Karantina sonrası Karayipler’de sevgilisi Thom Evans ile lüks bir tatil yapan Nicole Scherzinger’in fotoğrafları kıskançlık uyandırdı.
Nicole ve Thom’un seçimi uyumlarını kanıtlıyor
Pussycat Dolls’un 42 yaşındaki yıldızı su sporu yaparken, teknede güneşlenirken ve dans ederken çeşitli fotoğraflarını paylaştı. Scherzinger erkek arkadaşıyla uyum içinde seçtiği bikini içinde muhteşem karın kaslarını da sergiledi.
Karantina kısıtlamaları hafifler hafiflemez soluğu Utah Çölü’nde alan Jenner, minik turuncu bikinisiyle serinliyor.
Kısıtlamalar hafiflerken Jenner, Canyon Point’te lüks bir tatile çıktı. 22 yaşındaki güzel, 600 dönümlük kanyon panoramik manzaraya sahip çöl süitlerinden oluşan lüks sığınağında dinlendi.
29 yaşındaki model Emily Ratajkowski karantina sırasında paylaştığı iç çamaşırlı fotoğraflarıyla kalp atışlarını hızlandırmıştı. Genç model son haftalarda daha ateşli pozlar paylaştı.
Emily, karantina sonrası güneşin tadını çıkardı
Emily Ratajkowski, karantina sırasında oldukça seksi fotoğraflar paylaşmıştı
Love Island güzelleri, karantina sonrası tatil trendine öncülük etti. Bu güzellerden bazıları karantinada iç çamaşırlarıyla evden fotoğraf paylaşırken, uçak yolculuklarının başlamasıyla Instagram sayfaları bikinili fotoğraflarla doldu.
Georgia Steel, duştan üstsüz fotoğraf paylaştı
Zara McDermott kısıtlamalar gevşediğinden beri, gününün çoğunluğunu bikini ile geçiriyor
Zara McDermott, sevgilisi Sam Thompson ile yaptığı Mykonıs tatilindeki her adımı takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü yıldız her gün paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla bronz vücudunu gururla sergiliyor.
Arabella Chi, Ibiza’da tatilde
Arabella Chi, muhteşem bikini koleksiyonu ile Ibiza tatilinde. Georgia Steel de duşta üstsüz fotoğraflarının yanı sıra Ibiza tatilinden bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Karantina süresince zamanını kendini keşfetmeye adayan Bella Hadid, ormanda paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla vücudunu sergiledi.
Bella, son zamanlarda ‘ruhsal yolculuk’ yaptığını söylüyor
Bella Hadid, bikinili fotoğrafını, “Ağaçlar arasındaki ruhsal yolculuğumun 92. Günü” notuyla paylaştı.
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