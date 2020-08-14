Karantinadan sonra bikinisiyle görünen ünlüler

Ünlüler yaz aylarının gelişi ve birçok ülkede karantina kısıtlamalarının gevşemesiyle birlikte bronzlaşma fırsatının tadını çıkarıyor. Hatta bazıları son dakika tatilleri için yurt dışına uçuyor. Rita Ora, son zamanlarda bir dizi güneşlenme fotoğrafı paylaşıyor

Ünlüler karantina kısıtlamalarının gevşemesiyle özgürlük hissini kutlamak için her fırsatı değerlendiriyor. Birçoğu görünümlerini sosyal medyada sergilerken Charlotte Crosby gibi kimi ünlüler de Akdeniz’de yaptıkları tekne tatilinde üstsüz görüntülendi. İşte tatil fotoğraflarını paylaşan bazı ünlü isimler; Arabella Chi gibi Love Island güzelleri yurt dışında tatilde

RITA ORA SIKILIYOR 29 yaşındaki Rita Ora, karantina kısıtlamaları hafiflediğinden bu yana tatilde. Hot Right Now adlı hitiyle bilinen Rita Ora paylaştığı seksi fotoğraflarında üstünde yalnızca mücevherleri var

Bu gönderiyi Instagram'da gör RITA ORA (@ritaora)'in paylaştığı bir gönderi ( 9 Ağu, 2020, 2:38öö PDT ) Güneşlenirken fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, yaptığı paylaşımların can sıkıntısından olduğunu itiraf etti. Rita Ora fotoğraflarını “Güneşlenme serisi. Başlıyor… Kimler güneşlenirken sıkılıyor” notuyla paylaştı.

Son olarak ünlü yıldız Ibiza’da tatil yaparken turkuaz bikinisiyle uyumlu yüz maskesi ile görüntülendi. Karantina kısıtlamaları hafiflemeden önce boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiğini söyleyen yıldız Londra’daki evinden 240 km uzakta bir çiftlik evi kiralayarak arkadaşlarıyla birlikte oraya taşınmıştı. Ancak yaz aylarının gelişiyle ünlü yıldız soluğu Ibiza’da aldı. AMANDA GERİ ADIM ATMIYOR Amanda Holden, karantinanın en yaratıcı yıldızlarından biriydi. Karantina sırasında paylaştığı fotoğrafta Holden çöpleri çıkarırken giydiği gelinlikli fotoğrafını paylaşmıştı. Bikinisiyle fotoğraf paylaşan Amanda Holden yaz tatilinden en iyi şekilde yararlanan ünlülerden

Amanda Holden tatil için yurt dışına çıkmak yerine İngiltere’de kalmayı tercih etti

49 yaşındaki Amanda Holden ailesiyle birlikte yaşadığı yer olan İngilyere’de yaptığı tatilde birbirinden çarpıcı bikinili fotoğraflarını paylaştı. CHARLOTTE CROSBY YAT TATİLİNDE Karantina başlangıcında 30 taşındaki yıldız Charlotte Crosby, banyosunda paylaştığı yaratıcı fotoğraflarda dev ejderha dövmesini takipçileriyle paylaşmıştı.