HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinadan yolcuyu kaçırmışlardı! Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

Karantinadan yolcuyu kaçırmışlardı! Canlı yayında açıkladı: O benim kızım

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Yurtdışından gelen vatandaşlar için uygulanan karantina tedbirlerinde şaşırtan bir olay yaşandı. Paris’ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan yolcuları karantina yurtlarına taşıyan otobüsten indirildi, özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı. Mustafa Sofi, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları ek seferleri ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı.

Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu.

Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.

Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?
Benim kızım Fransa'da master yapıyor.Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil.Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları Koronavirüs (Covid-19) hakkında bilinen yanlışlar ve doğruları
MSB: Taciz atışında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildiMSB: Taciz atışında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs KKTC Karantina yolcu Mustafa Sofi

En Çok Okunan Haberler

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Diğer Haberler
MSB: Taciz atışında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Taciz atışında bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Beyoğlu'nda dört kişilik aile koronavirüs şüphesiyle gözaltına alındı

Kendileri şüphelenip aradı! Ekipler hastaneye kaldırdı

İtalya’da yaşayan Türk öğrenciden gençlere önemli mesaj

İtalya'da yaşayan Türk öğrenci 'lütfen' diyerek uyardı

Eczanede 'şeffaf branda' ile koronavirüs önlemi

İçeri giren şaşıp kaldı!

Hakkari'de kar kalınlığı 11 metreyi buldu

Kar kalınlığı 11 metreyi buldu

TÜİK yayımladı! İşte Türkiye 2019 yaşlı nüfus istatistikleri

TÜİK yayımladı! İşte Türkiye 2019 yaşlı nüfus istatistikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.