"Karantinalar Küresel Isınmanın Önlenmesine Çok Fayda Sağlamıyor"

Dünya Meteoroloji Örgütü, Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen atmosphere yayılan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımının rekor düzeylere ulaştığını açıkladı.

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları başta Hindistan ve Çin olmak üzere bazı bölgelerde hava kirliliklerinin azalmasına neden olmuştu. Ancak buna rağmen sera gazı salınımının azalmadığına dikkat çekiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarının küresel ısınmanın önlenmesi adına bir çözüm getirmediğini söyledi. Taalas, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede her ne kadar sera gazı salınımı görece düşse de bunun küresel ısınmayı engellemek adına yeterli olmadığını söyledi.

Taalas “Bu yıl karantinalar nedeniyle emisyonların yüzde 4 ila 7 oranında düştüğünü gözlemledik ancak bu büyük resmi değiştirmeyecek. Çünkü karbondioksit salınımı çok ama çok yüksek” dedi.

Karbondioksit atmosferde ve okyanuslarda yüz yıllarca kalabiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Atmosfer ve Çevre Araştırmaları Birimi Başkanı Oksana tarasova da mevcut durumda atmosphere yayılan sera gazı oranının kaygı verici olduğunu söyledi.