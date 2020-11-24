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  4. "Karantinalar Küresel Isınmanın Önlenmesine Çok Fayda Sağlamıyor"

"Karantinalar Küresel Isınmanın Önlenmesine Çok Fayda Sağlamıyor"

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Dünya Meteoroloji Örgütü, Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen atmosphere yayılan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımının rekor düzeylere ulaştığını açıkladı

Dünya Meteoroloji Örgütü, Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen atmosphere yayılan ve küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımının rekor düzeylere ulaştığını açıkladı.

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları başta Hindistan ve Çin olmak üzere bazı bölgelerde hava kirliliklerinin azalmasına neden olmuştu. Ancak buna rağmen sera gazı salınımının azalmadığına dikkat çekiliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas yaptığı açıklamada, uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasaklarının küresel ısınmanın önlenmesi adına bir çözüm getirmediğini söyledi. Taalas, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı değerlendirmede her ne kadar sera gazı salınımı görece düşse de bunun küresel ısınmayı engellemek adına yeterli olmadığını söyledi.

Taalas “Bu yıl karantinalar nedeniyle emisyonların yüzde 4 ila 7 oranında düştüğünü gözlemledik ancak bu büyük resmi değiştirmeyecek. Çünkü karbondioksit salınımı çok ama çok yüksek” dedi.

Karbondioksit atmosferde ve okyanuslarda yüz yıllarca kalabiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Atmosfer ve Çevre Araştırmaları Birimi Başkanı Oksana tarasova da mevcut durumda atmosphere yayılan sera gazı oranının kaygı verici olduğunu söyledi.

Tarasova “İklimlerde bu tarz büyük değişimler 100 ila 200 yıllık sürelerde gerçekleşir oysa biz bu değişimi, salgılanan emisyonlar nedeniyle sadece 40 yılda gerçekleştirdik”dedi.

Paris İklim Anlaşması küresel ısınmanın 2050 yılına kadar 1,5 derece artmasını hedefliyordu oysa Taalas’ın açıklamasına göre bu seviyeye çok daha kısa bir sürede ulaşılacak. Bu arada Çin, Avrupa Birliği ve Güney Kore, 2060 yılına kadar karbon üretimlerini kısıtlayacakları taahhüdünde bulundular.

Bu ülkeler küresel alanda bu emisyonların yüzde 50’sinin ortaya çıkmasına neden olan ülkeler durumunda. Birleşmiş Milletler şimdi Joe Biden, ABD başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Amerika’nın da taahhüdlerini yerine getirmesini umuyor.

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