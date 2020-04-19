Karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ne zaman esnetilecek?

Peki hangi devlet ne gibi önlemler alıyor ve bunlar ne zaman kaldırılacak?Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürerken özellikle güney Avrupa ülkelerinde yaklaşık altı haftadır süren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması yönünde hükümetlere yapılan baskılar artıyor.

Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de Ocak ayının sonunda ilan edilen sokağa çıkma yasakları birkaç hafta sonra, farklı boyutlarda Avrupa ülkelerinde de uygulanmaya başladı. Birçok iş yeri ve fabrika kapatılırken, insanların 'evde kal' çağrılarına uyması için gönüllü ve zorunlu önlemler alındı.

Ancak hükümetlerin tüm çabalarına ve kapatmalardan dolayı zarar gören vatandaşlarını mağdur etmemek için açıkladıkları yardım paketlerine rağmen yaşananların, 1929'daki Büyük Buhran'dan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birisi olduğu tahmin ediliyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) olmak üzere milyonlarca insan işini kaybetti bile.

Dünya çapında 2 milyon 340 bin kişiden fazla vakanın kaydedildiği ve şu ana kadar 160 bin kişinin virüse bağlı olarak gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği salgını dizginlemek için aşı geliştirme çabaları ise devam ediyor.