Karantinaya Alınan Gemidekilere Karaya Çıkma İzni

Corona virüsü şüphesi nedeniyle Hong Kong’da karantinaya alınan yolcu gemisindekilere karaya çıkma izni verildi.

Yapılan Corona virüsü testlerinin negatif çıkmasının ardından 4 gündür gemide karantina altında tutulanların karaya çıkmasına izin verildi.

Yolcu ve mürettebat toplam 3600 kişinin bulunduğu gemi bir önceki yolculuğunda bazı çalışanlarına Corona virüsü bulaşmış olabileceği ihtimaline karşı Çarşamba günü karantina altına alınmıştı.

Onlarca kişi de Corona virüsünün tespit edildiği bir başka yolcu gemisi ise Japanyo’da karantina altında tutulmaya devam ediyor.

Corona salgını nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı 800’ü aştı.

Sadece 2 kişi Çin dışında virus nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2003’teki Sars salgınında hayatlarını kaybedenlerin sayısını aşmış durumda.

Sars nedeniyle 20’den fazla ülkede 774 kişi hayatını kaybetmişti.

Salgının patlak verdiği Çin’in Hubei eyaletinde ölü sayısı 800’e yaklaştı. Dünya genelinde çoğunluğu Çin’de olmak üzere yaklaşık 35 bin kişiye virus bulaşmış durumda.

