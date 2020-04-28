HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Tokat’ta karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı.

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, Ramazan ayını ve Bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlattığı tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda 23 Nisan’da Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilen 323 Türk vatandaşı 5 gündür misafir ediliyor. KYK bünyesindeki Aydoğan Aydın yurtlarına yerleştirilen vatandaşlardan 29 yaşındaki iş adamı Bekir Keskin, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan tahliye operasyonunu anlattı. Ukrayna’dan Türkiye gelirken kendilerine yardımcı olan büyükelçilik yetkililerine teşekkür eden Keskin, yolcu otobüsleri ile transfer edildikleri Tokat’ta da misafir edilecekleri yurtların önünde mehter marşı ile karşılandıklarını söyledi. Kaldıkları odalarda temizlik malzemelerinden, kişisel bakım malzemelerine kadar ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Keskin, “Tek kişilik odalarda kalıyoruz. 3 öğün yemeğimiz geliyor. Yani her türlü her çeşit yemek yiyoruz. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Sıkılmamamız içinde aktiviteler yapılıyor. İnanın tahliye operasyonu başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğini arkamıza hissettik. Yani babasının desteğini arkasına hisseden bir evlat gibi. Türk vatandaşları olarak bunun hazzı, tadı gerçekten çok ayrı. Yurtta da gerçekten çok farklı bir ortam var. Burada bir kardeşlik ortamı var yani. Davul zurna geldi şarkılar, türküler çalındı. Burada Türk bayrağı altında birlik beraberlik içerisinde yaklaşık bir 10 gün daha orada kalacağız Şimdiden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

"COVİD-19'UN FİLMİ YAPILSA BAŞROL OYNAYACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"

10 yıllık yurt dışı hayatında 4 ülkeyi gezme imkanı olduğunu ifade eden Keskin, “Türkiye’nin sağladığı şu destek emin olun benim bulunduğum ülkelerde ve birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlara sağlanmadı. Yani öyle bir ülke düşünün ki hem kendi içerisindeki vatandaşlarına son derece dikkatli bir şekilde davranıyor her türlü ihtiyacını karşılıyor. Hem de yurt dışındaki vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yetmiyor 54 tane ülkeye de yardım ediyor. Bunun ileride filmi çekilse bu covid 19’un belgesini yapılsa o belgeselde o filmde baş rolü oynayacak tek ülke var o da Türkiye. Çünkü şu an Türkiye Uluslararası arenada kriz nasıl yöneltilir, vatandaşlarına nasıl sahip çıkılır? Bunu herkese gösteriyor. Leyla isimli bir vatandaşın bir tane videosuna bir ambulans uçak kaldırıldı yani burada verilmek istenen mesaj bir tane vatandaşın bile Türkiye Cumhuriyeti için ne kadar kıymetli olduğu mesajıdır. Türkiye izlediği stratejilerle çok başarılı bir kriz yönetimi sürdürüyor bunun için Sayın cumhurbaşkanım, dışişleri bakanlığına, sağlık bakanlığına gerçekten çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

AMERİKA FİLMİNİ ÇEKİYOR, TÜRKİYE İCRAATINI YAPIYOR

Keskin, tahliye operasyonuyla ilgili kıyaslama yaparak, “Amerikan filmlerinde işte başka ülkelere bazı askeri birimler gönderilir ve oralardan Amerikan vatandaşlığı alınır. Filmlerde Amerika vatandaşını hiçbir yerde bırakmaz izlenimi oluşturulur. Bunu hepimiz biliyoruz. Amerika bu işin filmini çeker, Türkiye icraatını yapıyor. Şu an dünyada yapılan tahliye operasyonun haddi hesabı yok” ifadelerini kullandı.

Karantinaya alınan genç iş adamı yaşadıklarını anlattı

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Bin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak konusu olduBin liralık yardıma başvuran Ferrari sahibi merak konusu oldu
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Ukrayna Karantina

En Çok Okunan Haberler

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

'Polisler iğrençsin dedi!' Bakan Soylu açıklaması

Araç alım satımda yeni dönem

Araç alım satımda yeni dönem

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Normale dönüş için şehirlerde 5 gün şartı!

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

Yeni genelge geliyor! 48 saat içinde açıklanacak

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

'Temmuzda vaka sayısının ikili hanelere gelmesini bekliyoruz'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

İşte Süper Piyango'da kazandıran rakamlar!

Diğer Haberler
65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

65 yaş üstüne sokağa çıkma izni geldi mi?

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Son dakika! Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Sızma girişimindeki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

Meydanda maskesiz dolaşan kadına 3 bin 150 TL ceza

15 günlük bebek koronavirüsü yendi

15 günlük bebek koronavirüsü yendi

Sağlık Bakanı duyurdu! Rusya'daki tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Erdoğan talimat verdi, Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.