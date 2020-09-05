Karantinaya alınan köyü CHP’li vekil de ziyaret etmişti

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay’ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadın Arsuz’daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede Kovid-19 testi yaptırdı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Testi pozitif çıkan yeni gelinin Kozkalesi köyünde yapılan düğüne de katıldığı tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Diğer yandan gece saatlerinde karantinaya alınan köye gün içerisinde CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın da ziyarette bulunduğu öğrenildi. Vekil Topal ziyaretinde Kozkalesi Muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmişti. CHP’li vekil Topal’ın olayın ardından test yaptırması bekleniyor. (İHA)



