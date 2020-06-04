Karantinaya alınmak istemeyince ekiplere zor anlar yaşattı

6 kişilik aile, Sümer Mahallesi’ndeki evlerinde geçen 30 Mayıs günü nişan töreni düzenlendi. Çok sayıda davetlinin de katıldığı nişan töreninin ardından aileden 1 kişide yüksek ateş ve öksürük şikayeti baş gösterdi. Adı açıklanmayan aile ferdine Karaman Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ailenin 5 ferdi de evlerinde karantinaya alındı.

DAVETLİLERİN DE KARANTİNAYA ALINMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibi, nişan törenine katılanları belirlemek için çalışma başlattı. Tespit edilenler evlerinde karantinaya alındı.

İŞ YERİNİ KAPATIP, KARANTİNAYA ALINMAK İSTEMEDİ

Filyasyon ekibi, bugün, nişana katıldığı saptanan Y.A.’nın dükkanına gitti. Polis ve zabıtaların eşlik ettiği filyasyon ekibi, Y.A.'ya iş yerini kapatıp, 14 gün süreyle evinde karantinaya alınması gerektiğini bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından takibe alınıp, testin yapılacağı da ifade edilen Y.A. nişana katılmadığını iddia ederek, yapılacak test sonucunun pozitif çıkması halinde karantinaya gireceğini söyledi. İkna edilemeyen Y.A.’ya, iş yerinin zabıta tarafından mühürleneceği kaydedildi.