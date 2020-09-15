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  4. Karantinaya uymayan 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

Karantinaya uymayan 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.Bolu kent merkezinde korona virüs denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, A.F.M.

Karantinaya uymayan 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

Bolu’da, polis ekiplerinin korona virüs denetimlerinde karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 2 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.
Bolu kent merkezinde korona virüs denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, A.F.M. (30) ve U.N.C. (34) isimli şahıslar üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada 2 şahsın 14 gün boyunca karantinada olmaları gerektiği belirlendi.
Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatan ekipler, şahıslara 3’er bin lira para cezası kesti. İşlemlerin ardından A.F.M.ve U.N.C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından karantinada kalmaları için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi’nde bulunan Seyyide Nefise Yurdu’na götürüldü.

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