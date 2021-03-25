Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada

Kastamonu Valiliği, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda zorunlu karantinada tutulduğunu açıkladı.

Kastamonu Valiliği, korona virüs denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 18-24 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişiye 41 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca 25 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi.

