'Karantinaya uyun yoksa ordu darbe yapar!'

Daha önce karantinayı ihlal edenlerin ‘vurularak öldürülebileceğini’ söyleyerek tepki çeken Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, bu kez göreceli olarak daha ‘orantılı’ bir uyarıda bulundu.

Televizyon aracılığıyla halka seslenen Duterte, ‘sıkıyönetim’ imasında bulundu ve “Sizden disiplin istiyorum çünkü kurallara uymak istemezseniz ordu ve polis yönetimi devralır. Onlara şimdi hazır olmalarını emrediyorum” dedi.

En erken önümüzdeki hafta yönetimi devredebileceğini söyleyen Duterte, “Polis ve ordu, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma yasağını uygulayacak.

Sıkıyönetim gibi olacak. Siz seçin” diye gözdağı verdi.

Duterte’nin bu sözleri, Filipinlilerin karantinayı ihlal etmeyi sürdürdüğü haberlerinin üzerine geldi. Başkent Manila’da geçen hafta yaklaşık 100 kişilik bir grup bir araya gelerek sokakta boks maçı düzenlemişti. Bunun üzerine Belediye Başkanı Isko Moreno, söz konusu mahallede ‘tam karantina’ ilan etmişti.

Filipinler’de salgın nedeniyle şimdiye kadar 387 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 5 bin 800’ü geçti.

