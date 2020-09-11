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Karantinayı deldiler, bir yıl hapis cezası talebiyle yargılanacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, korona testi pozitif çıkan hastalarla temaslı olan 4 kişi hakkında, karantina kurallarına uymayınca bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 hastası, temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrollerinin emniyet ve jandarma personeli tarafından yapıldığı, son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uyumayarak evde bulunmadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Karantinayı deldiler, bir yıl hapis cezası talebiyle yargılanacaklar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, korona testi pozitif çıkan hastalarla temaslı olan 4 kişi hakkında, karantina kurallarına uymayınca bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 hastası, temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrollerinin emniyet ve jandarma personeli tarafından yapıldığı, son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uyumayarak evde bulunmadıklarının tespit edildiği bildirildi. Bu durumun kişinin hem kendi sağlığını, hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı ve virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı, Türk Ceza Kanunu uyarınca da bu eylemin suç teşkil ettiği ve bir yıla kadar hapis cezasının verildiği hatırlatıldı. Geçen hafta İnegöl’de 4 kişiye bu şekilde dava açıldığı öğrenildi.

Karantinayı deldiler, bir yıl hapis cezası talebiyle yargılanacaklar

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