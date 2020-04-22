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Karantinayı delip güneşlenen kişi drone ile yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 11:26 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya’da, polis , yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı.

Karantinayı delip güneşlenen kişi drone ile yakalandı!

Avrupa’da koronavirüsün merkez üssü haline gelen İtalya’da sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor.

İtalyan polisi , Rimini’de bulunan ıssız bir kumsalda yalnız güneşlenen bir adamı drone ile tespit etti.

Drone tarafından tespit edilen kişinin yanına giden polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye para cezası kesti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi polisin yaklaşımına "Adam sosyal mesafesini koruyor. Tek başına güneşleniyor. Bu yaklaşım doğru değil" şeklinde tepki gösterildi.

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