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  4. Karantinayı delip havuza giren kadın siyasetçi çıktı!

Karantinayı delip havuza giren kadın siyasetçi çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

İspanya’nın Kanarya Adaları’nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren ve polis tarafından gözaltına alınan kadının kimliği açıklandı.

İngiliz medyası, havuza giren kişinin en son seçimlerde İşçi Partisi adayı olan Joanne Rust (58) olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta, İspanya’nın Kanarya Adaları bölgesindeki Tenerife Adası’nda kaldığı otelde karantina kurallarını ihlal ederek havuza giren İngiliz kadın gözaltına alınmıştı.

İngiliz medyası, gözaltına alınan kadının geçen seçimlerde İşçi Partisi adayı Joanne Rust olduğunu duyurdu.

Mahkemeye çıkarılan Rust, güvenlik güçlerine itaatsizlik ve kamu düzenini bozmakla suçlandı. Kefaletle serbest bırakılan Rust’a verilen para cezasının miktarı henüz belirtilmedi.

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Karantina havuz yasak siyaset İspanya

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