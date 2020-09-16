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Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine katmıştı, Covid-19 testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Antalya’da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelip, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayan kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve aynı zamanda psikiyatri tedavisi de görmesi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi.

Antalya’da çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelip, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diyerek iddiaya göre etrafa tükürmeye başlayan kadının Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve aynı zamanda psikiyatri tedavisi de görmesi için hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Çocuğuyla birlikte sahile gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada, ‘hastayım, ölmek istemiyorum’ diye bağıran Dilek B., iddiaya göre sahilde etrafa tükürmeye başladı. Sahilde kısa süreli panik oluşurken durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar ise maske takmayan kadını diğer tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı. Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.’nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti. Bunun üzerin polis ve cankurtaran ekipleri, kadının etrafında önlem alıp, tatilcileri alana yaklaştırmadı. İhbarla bölgeye çağrılan bir belediye çalışanı ise kadının bulunduğu alanın etrafını ve eşyalarını dezenfekte etti.

Sık sık çakıl taşlarını avuçladı
Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah’ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur" diye bağıran Dilek M.’nin sürekli çakıl taşlarını eline alarak avuçladığı gözlendi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek M.’yi sakinleştirerek ambulansla hastaneye kaldırdı.
Dilek M.’nin Covid-10 testinin pozitif olduğu, evde izole altında olması gerekirken karantina ihlali yaparak sahile geldiği tespit edildi. Dilek M.’nin psikiyatri servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

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