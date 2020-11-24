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Karantinayı ihlal eden vatandaş polislerden kaçamadı

24.11.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Karantinayı ihlal eden vatandaş polislerden kaçamadı

Burdur'da karantinada bulunması gerekirken pazara giden M.A.E., pazar girişindeki kontrolden kaçamayınca polislere yakalandı. HES kodu sorgulaması esnasında yakayı ele veren vatandaşa idari yaptırım uygulandı. M.A.E, verilen cezanın ardından KYK yorduna götürüldü.

Olay, Burdur'da her salı kurulan ve kentin en büyük pazar yeri olan salı pazarında yaşandı. Temaslı olduğu için 14 gün karantinaya alınan M.A.E., bugün evden çıkıp, pazar alışverişine gitti. Pazar girişinden önlem alan polis ve zabıta ekipleri M.A.E.'ye, HES kodunu sordu.

Sorguda temaslı olduğu tespit edilen M.A.E., diğer vatandaşlardan uzaklaştırıldı ve olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için M.A.E.'ye idari yaptırım da uygulandı. Daha sonra ambulansa bindirilen M.A.E., karantina sürecini tamamlaması için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan KYK yurduna götürüldü.

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DHA

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