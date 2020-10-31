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Karantinayı ihlal eden vatandaşa şeritli koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş polisi, karantina kapsamında olması gereken korona virüs şüphelisi bir vatandaş, emniyet şeridi içinde karantinaya alındı.Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin kent meydanında yaşandı.

Kahramanmaraş polisi, karantina kapsamında olması gereken korona virüs şüphelisi bir vatandaş, emniyet şeridi içinde karantinaya alındı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin kent meydanında yaşandı. Maske, temizlik ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri maske takmayan İbrahim Milcan’ı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolü sonucunda karantinada olması gereken korona virüs şüphelisi Milcan, polis kontrolünde yakalandığı yerde karantinaya alındı. Diğer vatandaşlarla temas etmemesi için etrafına emniyet şeridi çekilen vatandaş, polis ekiplerinin kontrolünde filyasyon ekibini bekletilmesi sağlandı. Olay yerine filyasyon ekibi şüpheli İbrahim Milcan’ı ambulansa alındıktan sonra gazetecilere el sallayarak olay yerinden götürüldü. Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) teslim edilen Milcan’a, maskesiz gezmekten 900 lira ve karantinayı ihlal ettiği için de İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası tatbik edildi.

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