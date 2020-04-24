HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karantinayı ihlal edenler elektronik bilekliklerle izlenecek

Karantinayı ihlal edenler elektronik bilekliklerle izlenecek

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ev karantinası talimatlarını ihlal edenlerin elektronik bileklikler aracılığıyla izleneceği bildirildi.

Karantinayı ihlal edenler elektronik bilekliklerle izlenecek

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de son haftalarda kendi kendini karantinaya alma kuralını ihlal eden kişilerin sayısı, halkın tedirginliğini artırdı.

Bunun üzerine hükümetten yapılan açıklamada, gelecek pazartesi gününden itibaren kendi kendini karantinaya alma talimatlarını ihlal edenlere, izin vermeleri halinde iki hafta boyunca bileklik takılacağı belirtildi.

İznin, kişileri bileklikleri takmaya zorlamak için yasal gerekçe bulunmadığı için gerekli olduğuna dikkati çekilen açıklamada, cihazı takmayı reddedenlerin belirlenen karantina merkezlerine gönderilecekleri bildirildi.

Bileklikler, telefona indirilecek izleme uygulamalarıyla Bluetooth aracılığıyla bağlantı halinde olacak ve karantina altındaki kişiler evden ayrıldıklarında veya bilekliği çıkarmaya çalıştıklarında yetkilileri uyaracak.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, 14 Nisan'dan bu yana kendi kendine karantina tedbiri altında olan kişi sayısının istikrarlı şekilde azaldığı ve yaklaşık 46 bin 300'e gerilediği kaydedildi.

Güney Kore'de bugüne kadar toplam 10 bin 708 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken virüs nedeniyle 240 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiasıSiyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
elektronik bileklik Güney Kore yeni tip koronavirüs (Kovid-19)

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

'Türkiye'de normalleşme 3 aşamada gerçekleşecek'

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Cep telefonu abonelerine ramazanda internet hediyesi

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlar dikkat!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
Siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

Siyah kedileri öldürüp 'Kovid-19'a çare diye yiyorlar' iddiası

Kuzey Kore lideri Kim'in ameliyatıyla ilgili yeni detay

Kuzey Kore lideri Kim'in ameliyatıyla ilgili yeni detay

Koronavirüs hastalığını yenen Boris Johnson göreve dönüyor

Koronavirüs hastalığını yenen Boris Johnson göreve dönüyor

Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini gösteren haritası çıkarıldı

Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini gösteren haritası çıkarıldı

Dünya Covid-19 önlemleri sayesinde kendini temizliyor

Dünya Covid-19 önlemleri sayesinde kendini temizliyor

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İspanya'da 367, İran'da 93 kişi öldü

İspanya ve İran'da ölü sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.