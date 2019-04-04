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Karapınar'da 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 01:04 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin etti.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin etti. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu. İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiindeki bir tarlada obruk meydana geldi. Bölgedeki çiftçilerin bugün fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

1.5 AY ÖNCE DE 3 OBRUK OLUŞTU

Obrukların sık görüldüğü Karapınar'da geçen Şubat ayının 20'sinde 2 obruk daha oluştu. Bu olaydan iki gün sonra ise bu kez ilçeye 7 kilometre uzaklıkta Reşadiye Mahallesi’nde, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk maydana geldi. Obruklar nedeniyle tedirgin olan yöre halkı, tarlalarını ekmekte ve ektikleri ürünleri toplamakta ise işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdi.

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Karapınar'da 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştuKarapınar'da 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu
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