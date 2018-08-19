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Karapınar'da 2 yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

Karapınar'da 2 yeni obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki yeni obruk oluştu.

Karakuyu mevkisinde çok sayıda obruğun yer aldığı alanda, iki obruk daha meydana geldi.

Cengiz Aydemir'e ait yonca ekili arazide 2 gün önce 40 metre çapında 15 metre derinliğinde, bugün de aynı alana 200 metre mesafede bir vatandaşa ait hasadı yapılan tarlada 150 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Obruğun oluşumuna şahitlik eden çiftçi Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölümden döndüğünü söyledi.

Yonca sularken yağmurlama hattı değiştirmek istediğini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Geçtiğim yerden 3 saniye sonra patlama sesi geldi. Toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Yağmurlama borusu obruk içerisinde asılı kaldı. Sık sık oluştuğu için obruklarla yaşamaya alıştık ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz. Tedirginiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey de yok. Mecbur tarım yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici."

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Anahtar Kelimeler:
Karapınar obruk

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