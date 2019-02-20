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Karapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

 KONYA’nın Karapınar ilçesinde önceki hafta üç gün arayla 2 obruğun oluşmasının ardından bugün, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu.

Karapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA’nın Karapınar ilçesinde önceki hafta üç gün arayla 2 obruğun oluşmasının ardından bugün, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.
Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da geçtiğimiz Cuma ve Pazar günü 2 obruğun oluşmasının ardından, bugün de ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi’nde, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu.
ÇİFTÇİLER TEDİRGİN
Obruğa 500 metre uzaklıkta çiftlik sahibi Lütfi Gülbahar, "Obruk korkusuyla yaşamaya çalışıyoruz. Gece dışarı çıksak bir şey olur mu diye tedirgin oluyoruz. Devletimizden araştırılmasını istiyoruz. Hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli" dedi.
Reşadiye Mahallesi'ndeki çiftçilerden Ahmet Köken, "Aynı bölgede irili ufaklı 50 civarında obruk var. işçiler korku içerisinde çalışamıyor. Zor şartlar altında üretim yapıyoruz. Çoğu zaman işçi bulmakta zorlanıyoruz" dedi.
‘TARLAYA GİRMEYE CESARET EDEMİYORUZ’
Obruğun oluştuğu arpa ekili tarlanın sahibi Mehmet Aydemir ise şöyle konuştu:
"Tarlamıza biraz uzaklıkta başka bir tarla da çalışıyordum. Ağabeyimin aramasıyla hemen geldim. Geldiğimde yeni oluşmuştu toz çıkıyordu. Bizim tarlanın yakınlarında birçok obruk oluşmuştu. Bu seferde bizim tarlada oluştu. Korkumuz var. Korku olsa da şu ana kadar can kaybının olmaması sevindirici. Ağabeyim obruğun oluşumuna şahitlik etti. Tarlaya korkudan yaklaşamadı. Ağabeyim oluşumu birebir gördü. Ekim var gübreyi atamıyor. Tarlaya girmeye cesaret edemiyor. Tarla ikiye bölünecek çünkü bu bölgeye yaklaşması çok zor, aşağısı mağara gibi. Bu tarlanın belli bölümü ekilemeyip hasat edilemeyecek durumda. Bu bölge zaten obrukların sık görüldüğü bir yer."

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Karapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştuKarapınar'da 6 günde 3 yeni obruk oluştu

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