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Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 14:05 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya) (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.
İlçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisinde dün gece saatlerinde traktörü ile tarlasında çalışan bir çiftçi, tarladaki çukuru fark ederek durumu yakınlarına haber verdi. Çukurun yanına yaklaşmayan bölge halkı gün ağarınca karşılarında 2 metre çapında ve yaklaşık 8 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü.
Yaşadıkları bölgede daha önce de obruk oluştuğunu belirten çiftçi Ali Ocakçı, "Obruğu sabah gördük. Bundan 5 gün önce falan hiçbir şey yoktu. Tahminimce birkaç gün önce oluşmuş. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle tarlada çakşırken aniden obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi" dedi.

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Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

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