Karapınar'da Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda yangın

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 25 dekar mera zarar gördü.

Türkiye'de toprakların rüzgar etkisiyle bulunduğu yerden aşındırılarak taşınması ve başka yerde birikmesiyle oluşan rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, belediye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait itfaiye ekibiyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yaklaşık 25 dekar arazinin zarar gördüğü yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



