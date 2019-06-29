HABER

Karapınar'da Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 25 dekar mera zarar gördü.

Karapınar'da Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda yangın

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık 25 dekar mera zarar gördü.
Türkiye'de toprakların rüzgar etkisiyle bulunduğu yerden aşındırılarak taşınması ve başka yerde birikmesiyle oluşan rüzgar erozyonunun en fazla görüldüğü Konya'nın Karapınar ilçesindeki Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, belediye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait itfaiye ekibiyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yaklaşık 25 dekar arazinin zarar gördüğü yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Karapınar'da Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda yangınKarapınar'da Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Sahası'nda yangın

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Evine giderken bıçaklanan genç öldüEvine giderken bıçaklanan genç öldü
Otomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralıOtomobil evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.