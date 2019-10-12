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Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR, (Konya) (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 4-5 ay önce gömüldüğü üzerinde duruluyor.
İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görünce emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin tahminen 4-5 ay önce gömüldüğünü, büyük kısmının ise çürüdüğünü tespit etti.
Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

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Karapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulunduKarapınar'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

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