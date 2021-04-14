Karar aileyi üzdü! Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücü 2 hafta sonra serbest

Davanın ilk duruşması kazadan 15 gün sonra yapıldı. Mersin Adliyesi 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Zühal G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan Zühal G., 30 yıldır araba kullandığını belirterek, "İlk defa kaza yapıyorum. Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu. Olaydan dolayı çok üzgünüm, çok pişmanım. Herkesten özür diliyorum. Ben normalde çok dikkatli bir sürücüyüm. Olay günü oğlumu kurstan almıştım ve eve gidiyordum. O yolu ilk kez kullanıyorum. Olay anında karşıdan gelen güneş gözümü alınca yaya geçidini ve trafik levhalarını görmedim. Olay anında hızımı hatırlamıyorum. Frene bastım ama duramadım, bir anda oldu. 10 ve 13 yaşında oğullarıma bakıyorum. Mersin’de kimsem yok. Ben ölen çocuğun ailesi ile empati kurdum, çok acı çekiyorum, pişmanım. Beraatımı istiyorum" dedi.

'SANIĞIN TUTUKLU YARGILANMASI ACIYI BİR NEBZE DE OLSUN HAFİFLETECEKTİR'

Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise kazanın yaya geçidinde meydana geldiğinin altını çizerek, "Kazanın meydana geldiği tarihten duruşma gününe kadar henüz 2 hafta geçti. Müvekkillerimizin acısı hala taze. Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir. Olayın ’bilinçli taksir’ olduğuna yönelik dilekçemizde bahsettiğimiz gibi Trafik Kanunu’nda bahsedilen sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir. Ayrıca sanığın sağ şeritte duran aracın yayalara yol verdiğini görmesine rağmen geçişine devam etmesi, kazanın sonuçlarını öngörülebilecek olduğu anlamındadır" şeklinde konuştu.