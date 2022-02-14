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Karar beklenen Pınar Gültekin davası ertelendi!

14.02.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delilerini gizleyip, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılandığı davanın bugün 10'uncu duruşması görüldü. Karar beklenen duruşma bir kez daha ertelendi.

Muğla’da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir önceki duruşmada, duruşma savcısı tarafından verilen mütalaada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya ‘Canavarca hisle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Cemal Metin Avcı’nın tutuklu, eski eşi Eda Karagün, kardeşi Mertcan Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı’nın da ‘suç delillerini yok etmek ve gizlemek’ suçundan tutuksuz yargılandığı dava duruşmasına Pınar Gültekin’in babası Sıddık, annesi Şefika Gültekin de katıldı.

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KARAR BEKLENİYORDU

Duruşma öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezzan Epözdemir, "10. Celsede karar bekliyoruz. Sanık Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında 6 ayla, 5 yıl arasında hapis cezası bekliyoruz. Eğer aksi karar çıkarsa istinaf, Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde Menteşe’deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin’in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı ile duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.

Sanık Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i bayılttıktan sonra varile koydu, yaktı ve üzerine beton döktü. Pınar Gültekin’in cesedinin bulunduğu varil Menteşe Akkaya Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alanda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Pınar Gültekin
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