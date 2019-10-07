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"Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk: - "Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı. Verilen kararın kamuoyunu da üzdüğünü düşünüyorum. Biz bunu yüksek mahkemeye taşıyacağız" - Mehmet Kuzgun: - "O gece sanki hiç darbedilmemişim gibi bugün sanıklar tarafından FETÖ'cü olduğum şeklinde iftira atıldı. Çok üzgünüm"

İZMİR (AA) - Avukat Zeki Arıtürk, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada verilen karara ilişkin, "Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı. Verilen kararın kamuoyunu da üzdüğünü düşünüyorum. Biz bunu yüksek mahkemeye taşıyacağız." dedi.

Arıtürk, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasının ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, karara saygı duymakla birlikte buna katılmadıklarını söyledi.

Sanıklar hakkındaki karara itiraz edeceklerini vurgulayan Arıtürk, şunları kaydetti:

"Bugün tarihi ve üzücü bir gün. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe gecesinde talimat üzerine milleti uyarmak için sela okuyan Mehmet Kuzgun'un darbedilmesiyle ilgili, yaklaşık 3 yıldır süren davanın sonucuna geldik. Mahkemenin verdiği karara saygı duymak zorundayız. Gerçekten çok üzüldük. Karar, darbe teşebbüsünde bulunanlar için ders niteliğinde olmalıydı. Verilen kararın kamuoyunu da üzdüğünü düşünüyorum. Biz bunu yüksek mahkemeye taşıyacağız. Gerekli müracaatlarımızı yapıp, bu karara itiraz edeceğiz. Konunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğine inanıyoruz."

Mehmet Kuzgun da "O gece sanki hiç darbedilmemişim gibi bugün sanıklar tarafından FETÖ'cü olduğum şeklinde iftira atıldı. Çok üzgünüm. Mağdurum, adalete güveniyorum. Bu olay sadece bana karşı değil, tüm halkımızadır. Sonuna kadar davamın arkasındayım." ifadelerini kullandı.

- Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kuzgun'un şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil Coşkun ve P.D. gözaltına alınmış, İlknur Falkowski'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.

Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.
Darbedilen ve daha sonra emekli olan müezzin Mehmet Kuzgun ise "Devlet Övünç Madalyası" ve "Gazilik Beratı" almıştı.

Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin bugünkü karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur Falkowski'yi 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil Coşkun'u 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanığın ise beraatına hükmedildi.

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