HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Karar onaylandı! Özbekistan'a giremeyecekler, banka hesabı açamayacaklar, konut edinemeyecekler!

Karar onaylandı! Özbekistan'a giremeyecekler, banka hesabı açamayacaklar, konut edinemeyecekler!

21.09.2024 19:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan, ülkeye 'uygunsuz konuşan' yabancıların girişini yasaklayan yeni bir yasa tasarısını onayladı. Özbekistan’ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret edenlerin ülkeye girişi yasaklanacak. Hatta sınır dışı işlemi yapılacak. Ülkede banka hesabı açmaları ve konut almaları da yasaklanacak. İşte detaylar...

Karar onaylandı! Özbekistan'a giremeyecekler, banka hesabı açamayacaklar, konut edinemeyecekler!

Özbekistan Senatosunun açıklamasına göre, Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu, "Özbekistan’da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü'ne İlişkin Yasa" üzerinde değişiklikler yapılmasını kabul etti.

Senato tarafından onaylanan yasa değişikliğine göre, Özbekistan’ın ve halkının şerefi, haysiyeti veya geçmişine hakaret eden veya bu tür eylemlerde bulunanların ülkeye girişi yasaklanacak. Bu kişiler, Özbekistan topraklarında bulunmaları halinde "istenmeyen kişi" ilan edilerek haklarında sınır dışı işlemi yapılacak.

Özbekistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine aykırı olan, ayrıca devletler arası sosyal, milli ve dini düşmanlığa yol açan, halkın onurunu, haysiyetini veya tarihini aşağılayıcı konuşmalar yapan veya bu tür eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların listesi tutulacak.

ÜLKEDE BANKA HESABI AÇMALARI VE KONUT EDİNMELERİNDE KISITLAMALAR OLACAK!

Dışişleri Bakanlığınca listede bulunan yabancı uyruklular, sebeplerini ortadan kaldırdıkları takdirde süresi dolmadan listeden çıkarılabilecek.

Listede yer alan yabancı uyrukluların 5 yıl boyunca Özbekistan'a girmelerine veya ülkede bulunmalarına izin verilmeyecek. Ayrıca bu kişilerin ülkede banka hesabı açmaları veya emlak edinmelerinde bazı kısıtlamalar uygulanacak.

Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderilen yasa değişikliği, imzalanmasının ardından yürürlüğe girecek.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Ülke karar
En Çok Okunan Haberler
Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Mahalle lastikçisinden akılalmaz oyun!

Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi

Şantajcı kadın "Çıplak görüntülerin elimde" deyip 10 milyon TL istedi

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

Milletvekilinin çakarlı lüks aracından suç makineleri çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.