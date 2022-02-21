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  4. Karar onaylandı! Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

Karar onaylandı! Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

21.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinaf Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 2015 yılında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Karar onaylandı! Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 yıl 6 ay hapis

Atatürk Havalimanı’nda 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş, 22 Mart 2021 tarihinde Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nce “cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

YEREL MAHKEMENİN KARARINA ONAMA

Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ve eylemin doğru olarak nitelendirildiğini belirtti.

İstinaf başvurusunda bulunan sanık avukatının ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediğini kaydeden daire, istinaf başvurusunun esastan reddine karar vererek, yerel mahkemenin kararını onadı. (İHA)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş HDP Halkların Demokratik Partisi
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