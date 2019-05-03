"Karar öyle de olsa böyle de olsa bizim için baş tacıdır"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Karar öyle de olsa böyle de olsa bizim için baş tacı ama birileri, 'Eğer bu kararı vermezse tehdit ederim, hakaret ederim, Kızılay'da yürüyemez.' tarzı, ancak diktatör adamların kullanacağı ifadeler kullanmaya başladılar. Bunlar yanlış şeyler. Biz hukuk içinde takibimizi yapacağız." dedi. Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşası tamamlanan hükümet konağının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kendilerinin "İş yapalım, üretelim, bu memleketi ayağa kaldıralım, 5 sene seçim yok bırakalım siyasi kavgaları, önümüze bakalım." dediğini, birilerinin ise ısrarla Türkiye'nin büyümesini engellercesine ayaklarından çekmeye çalıştığını söyledi. Hakaret ve iftira olmaması kaydıyla siyasi polemik, kavga ve tartışmalar yaşanabileceğini belirten Turan, 82 milyonun ortak değerleri olduğunu dile getirdi. "Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan" gibi ortak değerlerin tartışmasının olmayacağını anlatan Turan, şöyle devam etti: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bizi Tuğba’nın desteğine muhtaç etme Yarabbi! Tayland yarım milyarlık taç giyme törenine hazırlanıyor Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması

"Son dönemde hiç hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelere bakıyorum, 'T.C. ibaresi geri gelmiş.' Kim kaldırdı da siz geri getiriyorsunuz, T.C. ile kimin sorunu olabilir? 82 milyon bu ülkenin içinde beraber yaşarken, Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütmekten başka hangi derdimiz var bizim? Kim dedi, 'T.C'yi kaldırıyoruz' diye, nereden çıktı bu? Eskişehir'de, İzmir'de belediyenin girişinde T.C. yazmıyor ama İstanbul ve Ankara'da T.C. yazarak, güya biz karşıyız onlar taraftar. Bunlar çok ucuz, sığ ve yanlış polemikler. Ortak değerlerimizle oynamayın. Türkiye Cumhuriyeti ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal ortak değerimizdir. Türkiye'nin büyümesi ortak değerimizdir. Bizi ufak polemiklere, sığ polemiklere hapsetmeyin, bırakın 15 yıl geride kaldı, önümüzdeki yeni dönemde 5 yılı beraber ayağa kaldıralım. Ufak polemiklerden, sığ polemiklerden bıktık artık. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmek, bir tabelaya T.C. ibaresini yazmakla mı ya da yazmamakla mı olur, yoksa köprüleri, okulları, yolları, hükümet binalarını açmakla mı olur? Türkiye Cumhuriyeti sevgisi, Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek, 'PYD komşumuz olsun' diyerek, terör örgütlerine göz kırparak, ortaklarla yol yürüyerek mi olur, 'tek bayrak' diyerek başlayıp, o Rabia'yı ortaya koyarak mı olur? O yüzden ne olur yanlış yapanlara, polemik yapmak isteyenlere, siyasi kavgayı geride bırakmayanlara prim vermeyin. Bu ülke hepimizin ülkesi, batarsak beraber batarız ama biz beraber çıkmaya, beraber yürümeye, beraber büyümeye aday insanlarız."