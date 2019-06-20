"Karar, vicdanları bir nebze de olsa rahatlatacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, FETÖ'nün darbe girişimini yöneten eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "15 Temmuz'da milletimize ve vatanımıza kast eden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezalar, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarımızda açtıkları derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacak ancak bir nebze de olsa rahatlatacak." dedi.

Turan, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasındaki karara ilişkin bir açıklama yaptı.

15 Temmuz'da millete ve vatana kasteden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezaların, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarda açtığı derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacağını belirten Turan, söz konusu kararın vicdanları bir nebze de olsa rahatlatacağını vurguladı.

"Mevcut adalet sisteminde idam kaldırıldığı için şanlı ordunun şerefli üniformaları içine gizlenmiş hainlerin, en üst ceza olarak 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını" kaydeden Turan, "Bu hainler sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi olmak , anayasal düzeni ihlal etmek, kasten öldürmek, sivillere ateş etmek, Ankara'yı bombalayan uçaklara talimat vermek, darbe bildirisinde imzası olmak, Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ etmek ve TRT'ye baskın emri vermek gibi ciddi suçlardan ceza aldılar. Darbe yapma niyeti olanların, içinde darbe hevesi taşıyanların bir daha düşünmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.