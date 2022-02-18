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  4. Karara öfkelendi! Atını belediye binasına sürdü

Karara öfkelendi! Atını belediye binasına sürdü

18.02.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Zabıta ve polis ekipleri, bir kişinin at arabasına hurda topladığı için el koydu. Duruma öfkelenen kişi kaymakamlık ve belediye binasına atıyla girmeye çalıştı. At arabasına el konan kişiyi zabıta ekipleri sakinleştirdi.

Karara öfkelendi! Atını belediye binasına sürdü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ana caddede kullandığı gerekçesiyle hurda topladığı at arabasına el konulan Birol Z., atıyla dün kaymakamlık, bugün de belediye binasına girmeye çalıştı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ ENGELLEDİ

Reyhanlı ilçesinde hurda toplayan Birol Z.'nin at arabasına, denetim yapan polis ve zabıta ekipleri tarafından ana caddede kullandığı gerekçesiyle el konuldu. Duruma öfkelenen Birol Z., dün öğle saatlerinde kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı. Polis ekiplerince engellenen Birol Z., bölgeden ayrıldı.

At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı - Genel - Hatay - Reyhanlı

BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Birol Z., bugün öğle saatlerinde ise atına binip, Reyhanlı Belediyesi'nin önüne geldi. Atını, belediye binasının önündeki merdivenlerinden yukarı çıkarmaya çalışan Birol Z.'ye zabıta ekipleri engel oldu.

At arabasına el kondu, atıyla kaymakamlık ve belediye binasına girmeye çalıştı - Genel - Hatay - Reyhanlı

Birol Z., zabıta ekiplerinin çabası sonucu atını yol kenarına bağlamaya ikna edildi. Birol Z.'ye at arabasının, ilçe merkezine girmeme şartıyla teslim edileceği bildirildi. Bunun üzerine Birol Z., bölgeden ayrıldı. (İHA)

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Hatay Reyhanlı
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