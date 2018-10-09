HABER

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

NATO Tatbikatı'nda görevli Arnavut sivil kadın personeli, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla görüntüleyen 20 yıllık subay Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkacak olan Orhan İ. kendisini "Merakıma yenik düştüm. Yerdeki idrar birikintisini kontrol ediyordum" diye savundu.

Karargah tuvaletinde büyük skandal! Kadın personeli görüntülerken yakalandı
  1. Kolordu Komutanlığı ev sahipliğinde geçen yıl düzenlenen NATO tatbikatında karargah Emniyet Subayı Orhan İ.(41) , 5 Aralık günü tatbikat alanında kadınlar tuvaletiyle yan yana bulunan erkekler tuvaletine girdi. Kısa süre sonra kadınlar tuvaletine NATO'da sivil personel olarak görev yapan Arnavutluk vatandaşı Rusi K. (35) geldi. Genç kadın, iki tuvaleti birbirinden ayıran kabinin alt kısmından bir cep telefonuyla görüntüsünün alındığını fark etti.

"Hey!" diye bağırıp duvara vuran genç kadın hemen tuvaletten çıktı. Rusi K. tuvaletten koşarak kaçan kişinin yakalanması için koridorda bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Ancak görüntü alan kişi yakalanamadı.

KAMERALARDAN BULDULAR

Yetkililere durumu anlatan Rusi K. kamera kayıtlarından kaçan kişinin Orhan İ. olduğunu tespit etti. Orhan İ., askeri yüksek disiplin kuruluna ifade verdi. Soruşturma grubu oluşturulmasının ardından olay savcılığa taşındı. Savcılık, 20 yıllık subay olan Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılığın uzlaşma teklifine iki taraf da ret yanıtı verdi.

NRDC-T Komutanı'nın da ziyaret ederek bilgi aldığı İzmir NATO Gücü Karargahı'nda görevli Rusi K., ifadesinde, "Kadın tuvaletini erkek tuvaletinden ayıran ve yerden biraz yukarıda asılı olan paravanın altında kayıt yapan bir telefon gördüm. Duvara hızla vurup bağırdım. Telefon hızla geri çekildi" dedi. Tuvaletten çıkarak arkadaşlarından yardım istediğini anlatan Rusi K., "Koşarken saklanmak için eğilen şüpheli koridorun sonuna yaklaşmıştı. Binadan hızla uzaklaştığı kamera kayıtlarından görüldü. NRDC-T Komutanı gelerek soruşturma başlattı" diye konuştu.

'SIZINTI OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN TUTTUM'

Tuvalette telefonunu düşürdüğünü bu sırada yerde idrar birikintisi gördüğünü ileri süren Orhan İ.'nin ise “Emniyet subayı olmam nedeniyle idrar birikintisinin kaynağını araştırdım" dediği öğrenildi.. Orhan İ. ifadesinde "Telefonumu kapalı konumda, siyah ekranına bir görüntü yansıyacağını düşünerek, sızıntı olup olmadığını denetlemek için kabinin altına tuttum. Fakat telefonumu kabinin yan tarafına geçirmedim. Zaten orada birinin olduğunu da düşünmüyordum. İngilizce konuşan bir kadın bağırıp yardım istedi. Durumu açıklayamam diye olay yerinden ayrıldım" şeklinde konuştu.

'MERAKIMA YENİK DÜŞTÜM'

O anlık merakına yenik düştüğünü belirten Orhan İ., "Yaşım ve tecrübem gereği böyle bir olayın içinde olmamam gerektiğini biliyorum. Sadece kontrol etmek masadıyla yaptığım bir davranıştı. Suçsuzum" dedi. Orhan İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

PARTNERDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemlerDişlerinizi evde beyazlatmanızı sağlayacak etkili yöntemler
Diyarbakır'da tarım zirvesiDiyarbakır'da tarım zirvesi
Taksi durağına kedi evi yaptılarTaksi durağına kedi evi yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın tuvalet cep telefonu izmir arnavut

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Cumhuriyet Bayramı hangi günlere denk geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.