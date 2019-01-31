Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

Kendisi gibi subay olan Fethiye'deki arkadaşı A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların Meclis üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesaisi olmadığı halde karargaha gelen sanık Kör, mühimmat ve silah aldıktan sonra 1 nolu nizamiye bölgesine geçti.

Kaydın yer aldığı CD için hazırlanan bilgi notuna göre, sanık Kör ile A.A. arasında geçen görüşme, masa telefonu tarafından otomatik olarak kaydedildi.

AA'nın ulaştığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı davasının görüldüğü Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, iki subay arasında geçen görüşmenin ses kaydı, darbeci sanıkların 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin yalanlarını bir kez daha ortaya koydu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın tutuklu sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A arasında geçen telefon görüşme kaydı, darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.

Dönemin Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğu bilgisini de veren Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi.

Sanık Kör, bu duruma anlam veremeyen A.A'ya "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." diye öneride bulundu.

Sanık Kör'e tepki gösteren A.A, "Saçma sapan konuşma." karşılığını verdi.

İHANETİN SES KAYDI

Sanık Kör ile A.A arasında 15 Temmuz akşamı geçen telefon görüşmesi şöyle:

Sanık Kör: Efendim.

A.A: Devre ne haber ne yapıyorsun?

Sanık Kör: Kardeşim iyiyim, bir şey yaptığımız yok, emniyet aldık, bekliyoruz.

A.A: Hayırdır, Harp Okulunda mı?

Sanık Kör: Evet, evet.

A.A: Ankara'nın üzerinde jetler uçuyormuş, hayırdır var mı öyle bir şey?

Sanık Kör: Meclisin üzerinde alçak uçuş ile uçuyorlar. Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani.

A.A: Darbe marbe olmaz oğlum ya.

Sanık Kör: Abi oldu. Şu anda nizamiyedeyim, 1 nolu nizamiyeyi tutuyorum.

A.A: Darbe mi diyorsun yani?

Sanık Kör: Ya net ya net.

A.A: Sana bilgi falan nerden geldi, konuyla ilgili?