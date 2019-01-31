HABER

Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Kara Harp Okulu Komutanlığı darbe girişimi davası sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A.'nın telefon görüşme kaydı, karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor. Sanık Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran arkadaşına, "Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani" cevabını verdikten sonra "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim" önerisinde bulundu.

Karargahta darbe girişimi olduğunu bilmediklerini iddia etmişlerdi... Çıkan ses kaydıyla savunmaları çöktü!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davanın tutuklu sanığı eski üsteğmen Veysel Kör ile arkadaşı A.A arasında geçen telefon görüşme kaydı, darbe girişimi olduğunu bilmediğini iddia eden sanıkları yalanlıyor.

AA'nın ulaştığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı davasının görüldüğü Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, iki subay arasında geçen görüşmenin ses kaydı, darbeci sanıkların 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin yalanlarını bir kez daha ortaya koydu.

Kaydın yer aldığı CD için hazırlanan bilgi notuna göre, sanık Kör ile A.A. arasında geçen görüşme, masa telefonu tarafından otomatik olarak kaydedildi.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde mesaisi olmadığı halde karargaha gelen sanık Kör, mühimmat ve silah aldıktan sonra 1 nolu nizamiye bölgesine geçti.

Kendisi gibi subay olan Fethiye'deki arkadaşı A.A'yı arayarak gelişmeler hakkında bilgi veren Kör, uçakların Meclis üzerinden alçaktan uçuş yaptığını, Ankara'nın birçok noktasının ise tanklar tarafından tutulduğunu söyledi.

Dönemin Okul Komutanı Tuğgeneral İzzet Çetingöz'ün "siyasilerle hareket ettiği" için alıkonulduğu bilgisini de veren Kör, "Darbe mi oldu?" diye soran A.A'ya "Bildiğin darbe oldu yani." cevabını verdi.

Sanık Kör, bu duruma anlam veremeyen A.A'ya "Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim." diye öneride bulundu.

Sanık Kör'e tepki gösteren A.A, "Saçma sapan konuşma." karşılığını verdi.

İHANETİN SES KAYDI

Sanık Kör ile A.A arasında 15 Temmuz akşamı geçen telefon görüşmesi şöyle:

Sanık Kör: Efendim.

A.A: Devre ne haber ne yapıyorsun?

Sanık Kör: Kardeşim iyiyim, bir şey yaptığımız yok, emniyet aldık, bekliyoruz.

A.A: Hayırdır, Harp Okulunda mı?

Sanık Kör: Evet, evet.

A.A: Ankara'nın üzerinde jetler uçuyormuş, hayırdır var mı öyle bir şey?

Sanık Kör: Meclisin üzerinde alçak uçuş ile uçuyorlar. Her yer tank, her yer asker. Bildiğin darbe oldu yani.

A.A: Darbe marbe olmaz oğlum ya.

Sanık Kör: Abi oldu. Şu anda nizamiyedeyim, 1 nolu nizamiyeyi tutuyorum.

A.A: Darbe mi diyorsun yani?

Sanık Kör: Ya net ya net.

A.A: Sana bilgi falan nerden geldi, konuyla ilgili?

Sanık Kör: Abi bizim okul komutanı tutuklandı.

A.A: Niye?

Sanık Kör: Okul komutanı tutuklandı.

Sanık Kör: Alo...

A.A: Alo... Duyuyorum yani de okul komutanı nasıl tutuklanır? Asker tarafından mı tutuklandı?

Sanık Kör: Siyasilerle beraber olduğu için tutuklandı.

A.A: Allah Allah...

Sanık Kör: Neyse kardeşim, emniyet işleri var bizim burada, daha sonra konuşuruz.

A.A: Tamam kardeş sonra haberleşiriz.

Sanık Kör: Sonra konuşuruz, tamam kardeş. Sen de şeyde misin?

A.A: İlçedeyim.

Sanık Kör: Sen de ilçenin yönetimine el koy kardeşim.

A.A: ... (küfrediyor)

Sanık Kör: Ciddiyim ya.

A.A: Bana böyle bir emir gelmeden yapamayız zaten, hadi görüşürüz. Saçma sapan konuşma.

Sanık Kör: Ya ya... Hadi bay bay.

A.A: İhbar falan gelmiştir.

Sanık Kör: Sen öyle zannet. Tamam hadi görüşürüz. (AA)

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları
Mumcular Barajı 6 yıl sonra il kez dolduMumcular Barajı 6 yıl sonra il kez doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kara Harp Okulu 15 Temmuz darbe girişimi Karargah ses kaydı

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsim isim 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin belediye başkan adayları

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Trafik kazalarında 2018'de acı bilanço

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

Gabar Dağı’nda teröristlere büyük darbe

TSK'dan Kuzey Irak'taki teröristlere hava harekatı

MSB duyurdu! Teröristlere büyük darbe

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Çanakkale'de bu sabah! Gören hayran kaldı

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

Ekspres yolcuları Akdamar'a uğramadan dönmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.