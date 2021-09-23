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  4. Kararı duyunca pencereden atlayan sanık hayatını kaybetti

Kararı duyunca pencereden atlayan sanık hayatını kaybetti

23.09.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Mersin'deki duruşmada, hakkında tutuklama kararı verildikten sonra Ankara Adliyesinin 2. katının penceresinden atlayan sanık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kararı duyunca pencereden atlayan sanık hayatını kaybetti

Serdar P., dün yaralama suçundan yargılandığı Mersin'de görülen duruşmaya SEGBİS ile Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi salonundan bağlandı.

Sanık, duruşma sonunda hakimin tutuklama kararını okuduğu sırada 2. kattaki salonun açık penceresinden atladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adliyenin C kapsının yanındaki zemine düşen sanık, ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serdar P., tedavi gördüğü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybetti. (AA)

Tutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladıTutuklandığını duyan sanık mahkeme salonunun penceresinden atladı


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Mersin
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