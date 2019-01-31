"Kararı tanımıyorum" diyen CHP’li başkana CHP sözcüsünden yanıt

CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun “Bu kararı tanımıyorum” demesine karşılık CHP Sözcüsü Öztrak, "Karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.

Tekirdağ’da bir otelde düzenlenen yerel seçim toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ ilçe belediye başkanları katıldı.

"Değiştirmek gibi bir huyumuz yok"

31 Mart Yerel Seçimlerde CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli’nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" demesi üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak yaptığı açıklamada, "Sonuç itibarı ile sonuç doğuran kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu’nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak, kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Karar değiştirmek gibi teknik bir sıkıntı yoksa karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.