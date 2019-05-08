Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YSK'nin yenilenmesi kararı verdiği İstanbul seçimleri için aday gösterip göstermeyecekleri konusuna ilişkin, "Biz, kararımızı geniş bir istişareden sonra vereceğiz. Normal olarak seçimler şu anda mevcut haliyle devam edecek. Dün biz Başkanlık Divanımızı topladık. Yüksek İstişare Kurulumuzu toplayıp onların da kararını alacağız. Genel İdare Kurulumuzdaki arkadaşlara istişarede bulunacağız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat Eğitim Merkezi'ndeki basın toplantısında yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde PKK terör örgütü ile mücadelede şehit olan askerler başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İsrail'in son günlerde Gazze'ye yaptığı saldırıları hatırlatan Karamollaoğlu, İsrail'e "Terör devleti" tanımı yaparak, "Bombardımanlar sırasında Anadolu Ajansımızın Gazze'deki bürosu da bombalandı ve tahrip edildi. Bundan dolayı da Anadolu Ajansımıza ve mensuplarına 'geçmiş olsun' diyorum. İnşallah bu saldırılar Bundan sonra devam etmez." ifadelerini kullandı.