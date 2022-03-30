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Kararında tüketince şifa! Fazlası hayati risk

30.03.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşam son yıllarda fast food kültürüne karşı güçlenmeye devam ediyor. Dünya çapında sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tarzı ilgi çekerken faydalarıyla ön plana çıkan besinler ise talep patlaması yaşıyor. Ancak sağlığa yararlarıyla bilinen bazı besinler aşırı tüketildiğinde faydadan çok zarar sağlıyor. Hatta bazıları hayati risk oluşturuyor.

Kararında tüketince şifa! Fazlası hayati risk

Sağlıklı bir bünye, güçlü bağışıklık sistemi için sağlıklı beslenme şart. Bilimin katkısıyla her gün sebze ve meyvelerin sağlığa olan yararlarını öğrenmeye devam ediyoruz. Sağlıklı beslenme sağlıklı bir yaşam dışında güzel bir cilt, fit bir görünüm kazanmanıza da yardımcı olur. Ancak sağlıklı beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

FAZLASI ZARAR

Fazla tüketilen bazı besinler sağlığımıza destek olmuyor aksine sonucu ölümle sonuçlanabilecek sorunları gündeme getiriyor. Her şeyin fazlası zarar olduğu ve hayatın denge olduğunu göz önüne alırsak, bazı besinleri tüketirken ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. "Her şeyin azı karar çoğu zarar" diye atasözümüz bile var. Bu nedenle bazı yiyeceklere karşı hassas olmak oldukça önemli.

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Peki, bu besinler nelerdir ve nasıl tüketilmesi gerekiyor? İşte yanıtı...

FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE RİSK OLUŞTURAN BESİNLER

KAHVE

Herkesin çok sevdiği ve peş peşe tükettiği kahvenin fazlası bir hayli zarar. Bu nedenle en fazla 6 bardak tüketilmesi gerekiyor. Güne kahve yerine sütle başlamak ideal olabilir.

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ELMA ÇEKİRDEĞİ

Elma çekirdeğinin içerisinde bir çeşit karbonhidrat olan pektin gazı bulunuyor. Bu gaz, mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikmesine kadar birçok soruna neden olabiliyor. Ayrıca bazılarında alerji yapabilir. Elmayı severek tüketmeli ama fazlasına karşı dikkatli olmalıyız.

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BAL

5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin nedeni ile ölümcül olabilir. Hatta zehirlenmelere bile neden olabilir. Bazı kişilerin alerjisi tetiklenebilir. Sağlıklı yönlerinden faydalanmak istersen acı sonuçlarla karşılaşmayın.

PATATES

120 gram bozulmuş patates kabuğu yerseniz sinir sisteminiz tamamen kapanır ve ölümle sonuçlanır. Bazen patateslerin kabuğundaki siyahları ciddiye almayız. Ancak ömrü biten besinlerle vedalaşmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor.

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TON BALIĞI

Ton balığının içerisinde yer alan civa; aşırı tüketildiğinde vücutta tolere edilemeyerek zehirlenmeye neden olabilir. Özellikle diyet yapanlar dikkat etmeli. Her öğün ton balıklı salata yemek pek parlak bir fikir olmayabilir.

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TARÇIN

Yemeklerin, tatlıların ve içeceklerin vazgeçilmezi tarçından 40 kaşık tüketirseniz; benzaldehit zehirlenmesi sonucu hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle yetecek kadarını değerlendirmeye çalışın.


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