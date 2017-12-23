MAGAZİN

Kararını verdi mi? Hamileliği hakkında söylentiler bitmiyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 14:36 | Son Güncelleme 12 saat önce

Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!

Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...

Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!

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Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...

Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...
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20 yaşındaki Kylie Jenner'ın özel hayatına dair dedikodular hız kesmeden devam ediyor.

20 yaşındaki Kylie Jenner'ın özel hayatına dair dedikodular hız kesmeden devam ediyor.
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Son haberlere göre Kardashian Ailesi'nin en küçüğü olan Kylie, kameralardan uzak altı aylık bir inziva planlıyor.

Son haberlere göre Kardashian Ailesi'nin en küçüğü olan Kylie, kameralardan uzak altı aylık bir inziva planlıyor.
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Ayrıca bebeğinin doğumuna kadar hamileliğiyle ilgili de ağzını açmamaya kararlı!

Ayrıca bebeğinin doğumuna kadar hamileliğiyle ilgili de ağzını açmamaya kararlı!
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Aileye yakın olan bir kaynağın People dergisine verdiği bilgilere göre Kylie bir müddet uzaklaşmak istemiş.

Aileye yakın olan bir kaynağın People dergisine verdiği bilgilere göre Kylie bir müddet uzaklaşmak istemiş.
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Bu açıklamaya göre Kylie, ortadan kaybolmak ve kameralardan uzak durmak istiyor. Bu sürede kendi sağlığına ve mutluluğuna odaklanmayı planlıyor.

Bu açıklamaya göre Kylie, ortadan kaybolmak ve kameralardan uzak durmak istiyor. Bu sürede kendi sağlığına ve mutluluğuna odaklanmayı planlıyor.
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Doğum yapana kadar hamileliği ile ilgili konuşmayacak ve şu süreçte kamuoyunun karşısına çıkmayacak.

Doğum yapana kadar hamileliği ile ilgili konuşmayacak ve şu süreçte kamuoyunun karşısına çıkmayacak.
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Kylie ayrıca aile kurduğu zaman sosyal medyadan ziyade, kendisini ailesine adayan biri olmak istediğini de vurgulamıştı.

Kylie ayrıca aile kurduğu zaman sosyal medyadan ziyade, kendisini ailesine adayan biri olmak istediğini de vurgulamıştı.
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Yarattığı kozmetik markasıyla kendi kozmetik imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle söylemişti:

Yarattığı kozmetik markasıyla kendi kozmetik imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle söylemişti:
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"Bir aile kurmayı ve çiftlikli bir evim olmasını çok istiyorum. Çocuklarımın olmasını, telefonumu bir kenara bırakmayı, yalnızca hayatımı yaşamayı gerçekten istiyorum. Daha fazlasını değil... O zaman büyük ihtimalle Instagram hesabımı kapatıp, kendi hayatımı yaşayacağım işte."

"Bir aile kurmayı ve çiftlikli bir evim olmasını çok istiyorum. Çocuklarımın olmasını, telefonumu bir kenara bırakmayı, yalnızca hayatımı yaşamayı gerçekten istiyorum. Daha fazlasını değil... O zaman büyük ihtimalle Instagram hesabımı kapatıp, kendi hayatımı yaşayacağım işte."
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