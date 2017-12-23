Kararını verdi mi? Hamileliği hakkında söylentiler bitmiyor!
Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!
Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...
Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!
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Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...
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20 yaşındaki Kylie Jenner'ın özel hayatına dair dedikodular hız kesmeden devam ediyor.
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Son haberlere göre Kardashian Ailesi'nin en küçüğü olan Kylie, kameralardan uzak altı aylık bir inziva planlıyor.
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Ayrıca bebeğinin doğumuna kadar hamileliğiyle ilgili de ağzını açmamaya kararlı!
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Aileye yakın olan bir kaynağın People dergisine verdiği bilgilere göre Kylie bir müddet uzaklaşmak istemiş.
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Bu açıklamaya göre Kylie, ortadan kaybolmak ve kameralardan uzak durmak istiyor. Bu sürede kendi sağlığına ve mutluluğuna odaklanmayı planlıyor.
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Doğum yapana kadar hamileliği ile ilgili konuşmayacak ve şu süreçte kamuoyunun karşısına çıkmayacak.
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Kylie ayrıca aile kurduğu zaman sosyal medyadan ziyade, kendisini ailesine adayan biri olmak istediğini de vurgulamıştı.
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Yarattığı kozmetik markasıyla kendi kozmetik imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle söylemişti:
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"Bir aile kurmayı ve çiftlikli bir evim olmasını çok istiyorum. Çocuklarımın olmasını, telefonumu bir kenara bırakmayı, yalnızca hayatımı yaşamayı gerçekten istiyorum. Daha fazlasını değil... O zaman büyük ihtimalle Instagram hesabımı kapatıp, kendi hayatımı yaşayacağım işte."
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