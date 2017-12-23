Kararını verdi mi? Hamileliği hakkında söylentiler bitmiyor!

Son Güncelleme 12 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 14:36 |12 saat önce

Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!

Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...

Kylie Jenner, bebeği doğana kadar inzivaya çekilecek!

1 / 15 Kylie Jenner'ın sessizliği hamilelik iddialarının doğru olduğunu kanıtlar gibi...

2 / 15 20 yaşındaki Kylie Jenner'ın özel hayatına dair dedikodular hız kesmeden devam ediyor.

3 / 15 Son haberlere göre Kardashian Ailesi'nin en küçüğü olan Kylie, kameralardan uzak altı aylık bir inziva planlıyor.

4 / 15 Ayrıca bebeğinin doğumuna kadar hamileliğiyle ilgili de ağzını açmamaya kararlı!

5 / 15 Aileye yakın olan bir kaynağın People dergisine verdiği bilgilere göre Kylie bir müddet uzaklaşmak istemiş.

6 / 15 Bu açıklamaya göre Kylie, ortadan kaybolmak ve kameralardan uzak durmak istiyor. Bu sürede kendi sağlığına ve mutluluğuna odaklanmayı planlıyor.

7 / 15 Doğum yapana kadar hamileliği ile ilgili konuşmayacak ve şu süreçte kamuoyunun karşısına çıkmayacak.

8 / 15 Kylie ayrıca aile kurduğu zaman sosyal medyadan ziyade, kendisini ailesine adayan biri olmak istediğini de vurgulamıştı.

9 / 15 Yarattığı kozmetik markasıyla kendi kozmetik imparatorluğunu kuran Kylie Jenner, 2015 yılında Elle dergisine verdiği röportajda bu konuyla ilgili şöyle söylemişti:

10 / 15 "Bir aile kurmayı ve çiftlikli bir evim olmasını çok istiyorum. Çocuklarımın olmasını, telefonumu bir kenara bırakmayı, yalnızca hayatımı yaşamayı gerçekten istiyorum. Daha fazlasını değil... O zaman büyük ihtimalle Instagram hesabımı kapatıp, kendi hayatımı yaşayacağım işte."

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